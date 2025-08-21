وعده های موحد به مردم بخش چاروسا؛
از پایداری شبکه برق با اجرا شدن خط دو مداره ، تا تامین آب با اجرای طرح آبرسانی به چاروسا و دیشموک
حجت الاسلام موحد گفت: قطعه اول طرح جاده ملی اتصال استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان در بخش چاروسا اجرا میشود.
، نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان کهگیلویه و اعضای شورای اداری این شهرستان برای بررسی طرحهای بخش چاروسا به این بخش سفر کرد.
دیدار با مردم جاورده، بررسی طرح اتصال فارس به خوزستان از طریق استان کهگیلویه و بویراحمد، بازدید از ورزشگاه قلعه رئیسی، دیدار با امام جمعه، بازدید از جاده برفکوه، حضور در روستاهای شوتاور و قلعه جلو، شرکت در شورای اداری بخش چاروسا، بازدید از دارالقران قبعه رئیسی و دیدار با برخی روستائیان ازمهمترین برنامههای سفر یک روزه نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به بخش چاروسا بود.
حجت الاسلام موحد در بازدید از قطعه اول طرح ملی اتصال استان فارس به خوزستان از طریق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این قطعه با اعتبار بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان به طول ۶ کیلومتر در بخش چاروسا در حال اجرا است.
موحد ادامه داد: جاده دم عباس به زیرنا با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان آماده کلنگ زنی است که با احداث این جاده بخشهای چاروسا و دیشموک به محور پاتاوه و دهدشت متصل میشوند.
وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر این قطعه در بخش چاروسا تا مهرماه امسال آسفالت میشود افزود: این طرح بزرگ راهسازی مناطق پل بریم فارس- باشت -چرام- دهدشت -قلعه رئیسی، دیشموک با اتصال به منطقه باغملک در استان خوزستان ضمن تسهیل در عبور و مرور باعث تحولی مثبت در توسعه این مناطق میشود.
سید محمد موحد در جلسه شورای اداری بخش چاروسا نیز گفت: مطالبه برق یکی از مطالبات مردم روستاها بود که با اجرایی شدن خط دومداره به قلعه رئیسی و دیشموک این مشکل رفع میشود.
موحد آبرسانی به شهرهای دیشموک و قلعه رئیسی را یکی از طرحهای مهم شهرستان کهگیلویه دانست و از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توازن یه این طرح آبرسانی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح آبرسانی مطالبه اصلی مردم در حوزه تامین آب رفع خواهد شد.
وی در بازدید از روستای دشت آزادی، مهمترین خواسته مردم این منطقه را تامین آب آشامیدنی دانست و اضافه کرد: تلاش میشود این مطالبه بحق مردم تامین شود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با حضور در ورزشگاه قلعه رئیسی نیز گفت: وضعیت این ورزشگاه که یکی از مطالبات اصلی و مهم جوانان این منطقه است در سنوات گذشته قابل قبول نبود و امروز یکی از بهترین و استانداردترین ورزشگاههای جنوب کشور است.
حجت الاسلام موحد با بیان اینکه از محل آسیبهای اجتماعی مبلغ ۳۵ میلیارد ریال برای تکمیل این ورزشگاه اختصاص داده شد افزود: با تلاشهای صورت گرفته این ورزشگاه بزودی تکمیل و افتتاح میشود.
موحد در دیدار با امام جمعه قلعه رئیسی تریبون نماز جمعه را یک ظرفیت خوب برای دفاع از خدمات نظام و بیان دغدغههای مردم در شهرستانها و بخشها دانست و اضافه کرد: بیان مشکلات بخش از طریق تریبون نماز جمعه یک اقدام قابل تقدیر است که ما به سهم خودمان تشکر میکنیم.
وی در بازدید از جاده برفکون تکمیل این مسیر را یکی از خواستهای بخق مردم بخش چاروسا دانست و گفت: تاکنون با رایزنیهای صورت گرفته اعتبارتی برای احداث این مسیر اختصاص داده شده است.
موحد ادامه داد: تیم راهداری با برآورد مقئار اعتبار و ماشین آلات راهسازی مورد نیاز برآورد کنند تا از ظرفیتهای مختلف برای اجرای چند کیلومتر باقی مانده این مسیر و بهره برداری از آن اقدام شود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در بازدید از برخی روستاها از جمله روستاهای شوتاور، قلعه جلو و مردم روستاهای مسیر مشکلات و درخواستهای آنان در حوزههای برق، آب، طرح هادی و زرساختی را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه کرد.