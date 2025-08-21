ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای ماندگاری پیروزی‌ها با روایت درست رسانه‌ای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: روایت درست رسانه‌ای، پیروزی‌ها را ماندگار می‌کند.

آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت با حضور سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه، و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، بر نقش بی‌بدیل رسانه در انعکاس درست و به‌موقع دستاورد‌ها و پیروزی‌ها تأکید شد.

سردار امیریان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سپهبد «محمد باقری» و سپهبد «حسین سلامی» به عنوان اعضای هیات امنای این موزه اظهار داشت: میدان و رسانه دو روی یک سکه‌اند که اگر در میدان پیروز هم شوید، اما از نظر رسانه‌ای درست و به موقع به آن نپردازید، پیروزی‌هایتان به چشم نیامده و به تاریخ خواهد پیوست.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به سرعت انعکاس پیروزی‌ها در رسانه افزود: با توجه به نقش و جایگاه رسانه فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره با پیوست رسانه‌ای دنبال شده چراکه بدون حضور رسانه‌ها کار ناقص می‌ماند.

امیریان به نگاه سردار شهید «حسن باقری» به حوزه خبر پرداخت و گفت: شخصا به‌عنوان کسی که ۱۲ سال مسئول موسسه شهید باقری بودم در کنار تعاریفی که از ایشان می‌شود، شخصیت شهید حسن باقری را با نظم ایشان شناختم.

وی افزود: شاخص‌هایی در رفتار خبری شهید باقری برای یک خبرنگار وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به نظم، مدیریت زمان، آینده‌نگری در وقایع، انعکاس درست و امین اخبار اشاره کرد.

سردار امیریان در توضیح شاخصه‌های فوق با یادی از سپهبد شهید غلامعلی رشید گفت: این شهید عزیز یکی از منظم‌ترین افرادی بود که دیده بودم. شهید رشید گفته بود که زمان در دست من است، چراکه ایشان بسیار منظم و برنامه‌ریزی شده فعالیت می‌کرد که این خصیصه یکی از اولویت‌های افراد موفق و استراتژیست است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس را وظیفه ذاتی این موزه دانست و تصریح کرد: اولویت ما در انجام وظایف محوله، خدمت به مردم و افزایش کمی و کیفی بازدیدکنندگان با نگاه ویژه به قشر نوجوان و جوان با ارائه بسته‌های جذاب و جوان‌پسند است.

سردار امیریان همچنین گفت: فعالیت‌های ما در موزه انقلاب اسلامی رویدادمحور است که برگزاری رویدادهایی، چون «شب خاطره» و «اختتامیه جشنواره فیلم دفاع مقدس» از جمله آنهاست.

وی در پایان بازخوانی و اصلاح روایت‌ها در تالار‌های موزه را از دیگر برنامه‌ها دانست و در این مسیر از اصحاب رسانه جهت همراهی و همفکری دعوت کرد.

در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام خبرنگار و یاد و خاطره شهدای حوزه خبر به‌ویژه شهید «فرشته افشردی» که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسید، با اعطای هدایایی از خبرنگاران تجلیل شد.