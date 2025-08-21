پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: روایت درست رسانهای، پیروزیها را ماندگار میکند.
آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت با حضور سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه، و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، بر نقش بیبدیل رسانه در انعکاس درست و بهموقع دستاوردها و پیروزیها تأکید شد.
سردار امیریان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سپهبد «محمد باقری» و سپهبد «حسین سلامی» به عنوان اعضای هیات امنای این موزه اظهار داشت: میدان و رسانه دو روی یک سکهاند که اگر در میدان پیروز هم شوید، اما از نظر رسانهای درست و به موقع به آن نپردازید، پیروزیهایتان به چشم نیامده و به تاریخ خواهد پیوست.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به سرعت انعکاس پیروزیها در رسانه افزود: با توجه به نقش و جایگاه رسانه فعالیتهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره با پیوست رسانهای دنبال شده چراکه بدون حضور رسانهها کار ناقص میماند.
امیریان به نگاه سردار شهید «حسن باقری» به حوزه خبر پرداخت و گفت: شخصا بهعنوان کسی که ۱۲ سال مسئول موسسه شهید باقری بودم در کنار تعاریفی که از ایشان میشود، شخصیت شهید حسن باقری را با نظم ایشان شناختم.
وی افزود: شاخصهایی در رفتار خبری شهید باقری برای یک خبرنگار وجود دارد که از جمله آنها میتوان به نظم، مدیریت زمان، آیندهنگری در وقایع، انعکاس درست و امین اخبار اشاره کرد.
سردار امیریان در توضیح شاخصههای فوق با یادی از سپهبد شهید غلامعلی رشید گفت: این شهید عزیز یکی از منظمترین افرادی بود که دیده بودم. شهید رشید گفته بود که زمان در دست من است، چراکه ایشان بسیار منظم و برنامهریزی شده فعالیت میکرد که این خصیصه یکی از اولویتهای افراد موفق و استراتژیست است.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس را وظیفه ذاتی این موزه دانست و تصریح کرد: اولویت ما در انجام وظایف محوله، خدمت به مردم و افزایش کمی و کیفی بازدیدکنندگان با نگاه ویژه به قشر نوجوان و جوان با ارائه بستههای جذاب و جوانپسند است.
سردار امیریان همچنین گفت: فعالیتهای ما در موزه انقلاب اسلامی رویدادمحور است که برگزاری رویدادهایی، چون «شب خاطره» و «اختتامیه جشنواره فیلم دفاع مقدس» از جمله آنهاست.
وی در پایان بازخوانی و اصلاح روایتها در تالارهای موزه را از دیگر برنامهها دانست و در این مسیر از اصحاب رسانه جهت همراهی و همفکری دعوت کرد.
در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام خبرنگار و یاد و خاطره شهدای حوزه خبر بهویژه شهید «فرشته افشردی» که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسید، با اعطای هدایایی از خبرنگاران تجلیل شد.