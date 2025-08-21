پخش زنده
معاون حقوقی، مجلس و مالی وزیر نیرو از توقف موقت طرح انتقال آب بینحوضهای از رودخانه اعلاء تا اتخاذ تصمیم نهایی در شورای عالی آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش کردی پس از دیدار با سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان گفت: در این دیدار مباحث مفید و سازندهای در خصوص موضوعات و مسائل کلان آب و برق استان مطرح و گزارشاتی از اقدامات در دست اجرای وزارت نیرو ارائه شد. یکی از موضوعات خاص مورد بحث، مسئله انتقال آب بینحوضهای و به طور خاص موضوع رودخانه اعلاء بود که با تدبیر استاندار و هماهنگی با وزیر نیرو، مقرر شد این موضوع تا تصمیمگیری نهایی در شورای عالی آب متوقف بماند.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات لازم بر اساس منافع ملی و منافع استان اتخاذ خواهد شد و ما این اطمینان خاطر را میدهیم که هیچ اقدامی بر خلاف منافع و مصالح بخش آب صورت نخواهد گرفت و این را به استاندار و مردم خوزستان تضمین میدهیم، اظهار کرد: امیدواریم جلسه شورا به زودی برگزار شود تا تصمیمات لازم در این جهت اتخاذ و به موقع به مرحله اجرا گذاشته شود.
رودخانه اعلاء یکی از رودخانههای مهم و حیاتی در خوزستان است که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه منطقه گندمکار در رشتهکوههای منگشت (در مرز استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) سرچشمه میگیرد. این رودخانه پس از عبور از مناطق کوهستانی و گذر از شهرستانهای صیدون، میداوود و باغملک، به رامهرمز میرسد و در نهایت به رودخانه مارون میپیوندد تا رودخانه جراحی را تشکیل دهد که به تالاب شادگان و خلیج فارس منتهی میشود.
اعلاء به عنوان یک شریان حیاتی، نقش تعیینکنندهای در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی برای ساکنان مناطق پاییندست دارد و حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها و روستاهای متعددی مانند صیدون، میداوود و رامهرمز به آن وابسته است.