نخستین خودروهای برقی وارد ناوگان حمل ونقل شهری اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: نخستین سری از خودروهای تمام برقی تویوتا مدل BZ۳X وارد استان اصفهان شد تا نقطه عطفی در مسیر نوسازی و سبزسازی ناوگان حملونقل عمومی این استان رقم بخورد.
علیرضا قاری قرآن افزود: بر این اساس مقرر شد، ۳۵۰۰ دستگاه تویوتا BZ۳X در قالب تاکسیهای ویژه برقی در آینده نزدیک به ناوگان حملونقل شهری استان اضافه شود.
وی گفت: این اقدام در راستای کاهش آلودگی هوا، ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی، و حرکت بهسوی توسعه پایدار شهری است و میتواند الگویی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین و دوستدار محیطزیست باشد.
علیرضا قاری قرآن افزود: اصفهان با این گام، در مسیر تبدیلشدن به یکی از پیشگامان حملونقل پاک در کشور قرار خواهد گرفت.