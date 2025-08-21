سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدا آذربایجان‌غربی در دیدار با پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان از فعالیت‌های توسعه عمرانی راه و شهرسازی استان با اهدای لوحی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این دیدار، گفت: مسولین و مدیران راه و شهرسازی استان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در تبین شعار سال و سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه همه جانبه استان هم قسم شده و فعالیت‌های توسعه‌ای بصورت شبانه روزی در حال اجراست.

پیمان آرامون افزود: با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی، با حمایت‌های مقام عالی استان با تامین مالی پروژه‌های مسکن و راهسازی آذربایجان‌غربی به عنوان کارگاه راهسازی و توسعه مسکن تبدیل شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تبریک هفته دولت، گفت: رویکرد توسعه محور استاندار آذربایجان‌غربی و همراهی مدیران کل با توسعه زیرساخت‌های استان نقش مهمی در رشد و بالندگی و ایجاد امنیت روانی استان دارد.

سردار محمد حسین رجبی گفت: با تداوم تلاش برای بهسازی مسیر‌های مواصلاتی استان؛ کارگاه‌های راهسازی به کارگاه‌های توسعه در استان تبدیل شده و فعالیت‌های مدیر کل راه و شهرسازی بعنوان مدیر لایق و عمل گرا قابل تقدیر است.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان یک نهاد انقلابی در کنار فعالیت‌های راه و شهرسازی از فعالیت‌های توسعه‌ای حمایت می‌کند.