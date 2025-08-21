ستایش رضایی به اردوی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان دعوت شد.

دعوت دختر مازندرانی به اردوی تیم فوتسال نوجوانان

دعوت دختر مازندرانی به اردوی تیم فوتسال نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان، از روز شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند که در بین دعوت شدگان نام ستایش رضایی صلاحی از مازندران هم دیده می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی، پریا مدیری (تهران)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، نجمه رمضانی زاده، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی فوق تا ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی نوجوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.