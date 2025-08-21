به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدرضا اصغری با اشاره به افزایش ۶۳ درصدی سطح زیر کشت نخود در سال جاری اظهار داشت: در مجموع ۷۵ هزار هکتار از اراضی دیم استان زیر کشت این محصول رفته است.

وی با بیان اینکه نخود به عنوان منبع غنی پروتئین گیاهی جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار دارد، افزود: این محصول علاوه بر ارزش تغذیه‌ای، یک کشت تناوبی مهم در دیمزار‌ها محسوب می‌شود و نقش مهمی در حاصلخیزی خاک و پایداری تولید ایفا می‌کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: امسال برای نخستین بار ۱۲ درصد از سطح زیر کشت نخود استان به صورت مکانیزه و با استفاده از کمباین‌های ویژه برداشت شد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

اصغری تأکید کرد: مکانیزه کردن تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی از اولویت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رود و به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کند.