به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: شهرستان سمیرم با وجود منابع طبیعی ارزشمند که مهمترین آن جنگل‌های زاگرس با وسعت ۲۵ هزار هکتار است.

محمد علی کاظمی افزود: وسعت جنگل‌های زاگرس دراستان اصفهان که در دوشهرستان واقع است حدود ۶۵ هزار هکتار است که ۲۵ هزار هکتار آن به شهرستان سمیرم و ۴۰ هزار هکتار دیگر به شهرستان فریدونشهر تعلق دارد.

وی، شهرستان سمیرم را باتوجه به حفاظت از جنگل‌ها از اهمیت بالایی برخوردار دانست و گفت: مهمترین منابع طبیعی آن را مراتع تشکیل می‌دهند که عمده رویشگاه‌های منابع طبیعی این شهرستان کتیرا است که از گونه‌های گیاهی قابل توجهی برخوردار است و در فصل برداشت براساس مجوز تعیین شده منابع طبیعی مورد بهره برداری مرتع داران قرار می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، از وسعت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مساحت منابع طبیعی استان، ۶ میلیون و سه دهم میلیون هکتار آن را مساحت مراتع برشمرد و افزود: شهرستان سمیرم عمده مراتع ییلاقی را داراست و از ابتدای خرداد تا نیمه مهرماه دراختیار تعلیف دام عشایری ودامداری‌های درون کوچ شهرستان قرار می‌گیرد و سپس برای فصل قشلاق به استان‌های خوزستان و بوشهر و یا استان فارس کوچ می‌کنند.

محمدعلی کاظمی گفت: تعداد دام موجود درشهرستان سمیرم ۶۰۰ هزار راس دام است که دو ونیم برابر ظرفیت مراتع شهرستان سمیرم برای تعلیف است و این ظرفیت پایین‌تر از نیاز برای تالیف دام است و هرساله گروه‌های کنترل کوچ بر پروانه عشایر دامدار نظارت می‌کنند تا از چرای زودرس دام جلوگیری کنند.

سمیرم بعنوان اولین ذخیره گاه ارس در کشور در جوار زاگرس مرکزی و دنا و همچنین ۲ ذخیره گاه جنگلی داغ‌باشی و تنگ خشک با افزون بر ۵۲۷ هزار هکتار مساحت جغرافیایی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی، مرتعی و جنگلی و ۸۱ هزار هکتار رویشگاه جنگلی بعنوان حوزه الگویی سازمان جنگل‌های کشور در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.