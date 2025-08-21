پخش زنده
استاندار کرمان گفت:پروژه شهرک فتوولتائیک ماهان؛ یکی از بزرگترین طرحهای جذب سرمایه خارجی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان گفت: با وجود همه موانع، استان کرمان در پنجماهه نخست سال جاری موفق به جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی شده و بهعنوان استان پیشرو کشور در این حوزه شناخته میشود.
محمدعلی طالبی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه کرمان در تشریح برخی اقدامات دولت وفاق ملی در استان، یکی از برنامههای ویژه استان با توجه به شعار سال را موضوع سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: گفتمان سرمایهگذاری از ماههای پایانی سال گذشته در استان مطرح و تأثیرات خود را امروز در جامعه گذاشته است.
وی گفت: امروز مفهوم توسعه در استان به کف جامعه آمده و باعث شده مردم بیشتری درگیر مفهوم سرمایهگذاری شوند و در همین راستا نیز سرمایههای خردی شکل گیرد که موجب تحول اقتصادی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات خواهد شد.