به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتح اله نصیریان از تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی در برگزاری مراسم عزاداری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در شهر رشت خبر داد.

وی افزود: از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ اعمال محدودیت‌های توقف، تردد و نیز روان سازی ترافیکی در اطراف محل برگزاری و مسیر‌های عزاداری در شهر‌های استان به ویژه در شهر رشت اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: محدودیت ترافیکی در چهار مسیر تعیین شده برای مراسم عزاداری در شهر رشت به سمت میدان مصلی به قرار زیر اعمال خواهد شد:

مسیر شماره یک: ستاد انتظامی استان (جاده تهران) -میدان گیل- خیابان امام خمینی (ره) - مصلی نماز جمعه

مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی –میدان علوم پایه-خیابان منظریه- خیابان امام خمینی (ره) - مصلی نماز جمعه

مسیر شماره سه: پل عراق (میدان معراج) - میدان نیروی دریایی –بلوار شهید بهشتی- مصلی نماز جمعه

مسیر شماره چهار: میدان فرهنگ- خیابان امام خمینی (ره) - مصلی نماز جمعه

سرهنگ فتح اله نصیریان با بیان تمهیدات اعمال شده، گفت: از ساعت ۷ صبح روز جمعه، در صورت پارک وسایل نقلیه در مسیر‌های تعیین شده توسط جرثقیل به خیابان‌های حاشیه‌ای و مجاور منتقل و از حرکت خودرو‌ها در مسیر‌های سه گانه منتهی به مصلی تا پایان مراسم عزاداری جلوگیری خواهد شد.