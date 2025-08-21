به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: با ایجاد و راه اندازی سایت‌های تلفن همراه روستایی و تکنولوژی نسل و دوم چهارم از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) روستای خواجه شهرستان هویزه به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

مهدی شه نظری پور بیان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر 61 میلیارد تومان و با هدف بهبود کیفیت ارتباطی و اجرای عدالت ارتباطی مردم و توسعه ارتباطات در مناطق روستا‌یی راه اندازی شده است .