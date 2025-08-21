پخش زنده
۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات ۱۳ شهرداری و ۲۵ دهیاری شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نشست بررسی مشکلات شهرداری ها ودهیاری ها در شاهین شهر گفت: این میزان تسهیلات با هدف افزایش توان خودگردانی دهیاریها و شهرداریها با هدف ایجاد درآمد پایدار و خرید تجهیزات عمرانی اختصاص یافت.
سید محمد مجابی افزود: قرار شد این تسهیلات در زمینه خرید تجهیزات آتش نشانی، راه سازی و فضای سبز هزینه شود.
وی با اشاره به ضرورت اختصاص همه منابع آبی برای تامین آب شرب در ۶۲ شهر کشور با وجود وضعیت بحرانی آب، گفت: برای آبیاری فضای سبز و حتی دیگر موارد غیر شرب باید از آبهای غیر متعارف همچون پساب بهره گرفت.