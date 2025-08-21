در اقدامی مشترک و ضربتی اداره دامپزشکی شهرستان قم و حراست شهرک صنعتی شکوهیه، ۴ تن تخم‌مرغ فاسد و غیرقابل مصرف، کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در اقدام مشترک واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم با همکاری حراست شهرک صنعتی شکوهیه، ۴ تن تخم‌مرغ فاسد و غیرقابل مصرف، کشف و معدوم شد.

این عملیات در پی پایش‌های مستمر و نظارت‌های بهداشتی اداره دامپزشکی بر واحد‌های تولیدی و عرضه‌کننده فرآورده‌های خام دامی صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، تخم‌مرغ‌های کشف شده به دلیل عدم رعایت شرایط بهداشتی و استاندارد‌های نگهداری، فاسد و برای مصارف انسانی و حیوانی کاملاً غیرقابل استفاده بودند که بلافاصله پس از کشف، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زیست‌محیطی معدوم شدند.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم با تاکید بر استمرار پایش‌های بهداشتی گفت: حفظ سلامت مردم اولویت اصلی ماست و با هرگونه تخلف و تهدیدکننده سلامت عمومی با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

محسن حسینی افزود: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اطلاع ما برسانند تا در اسرع وقت به تخلفات بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی رسیدگی شود.