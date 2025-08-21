به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان از مساجد به عنوان پایگاههای نیروهای مردمی و انقلابی یاد کرد و گفت : مساجد در طول دوران گذشته هم پایگاههای مردمی بودند که ضمن محل عبادت ، مکانی مذهبی و سیاسی توسط مردم اداره می شدند و انقلاب ما علیه نظام ستم شاهی از مساجد شروع شد و امروز هم یک مرکز مهم مردمی برای رفع مشکلات مردم و جامعه کارمی کنند ونقش دارند.

وی افزود : مسجد رکن اصلی هر محله‌ای است که در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در اجتماع می‌تواند نقش مهمی را در گره‌گشایی از مشکلات مردم ایفا کند از این رو در روز جهانی مسجد باید ویژگی‌های مساجد طراز انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت : رکن مسجد امام جماعت هست که از حمایت مردم برخوردار هست و حوزه های علمیه نقش اول و اصلی را در تربیت ائمه جماعات بر عهده دارند و نسل جوان نقش آفرین امور مسجد خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین عباس مسلمی زاده امام جمعه سیرجان نیز در این مراسم از فعالیت بیش از 250 مسجد در شهرستان سیرجان خبرداد

وی افزود : در خیلی از مساجد اقدامات خوبی در جذب جوانان و نقش‌آفرینی در محله انجام شده است، اما باید تمامی مساجد از پویایی لازم برخوردارباشند و اگر مساجد بتوانند به نیازهای فکری و عاطفی نوجوانان پاسخ دهند، بی‌تردید شاهد حضور پررنگ‌ترآنان خواهیم بود.

در پایان این مراسم که با برنامه های فرهنگی و مذهبی همراه بود ازائمه جماعت و مسئول هیئت امنای مساجد فعال سیرجان تجلیل شد و به مناسبت رحلت پیامبراکرم اسلام ص و شهادت امام مجتبی ع مرثیه سرایی توسط مداحان اهل البیت ع اجرا شد.

روز جهانی مساجد در ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مناسبت آن سالگرد آتش‌سوزی مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل در سال ۱۹۶۹ است و این روز فرصتی برای توجه به اهمیت مساجد به عنوان مراکز عبادی و فرهنگی و همچنین مقابله با تهدیدات علیه این اماکن مقدس است.



