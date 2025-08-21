استاندار یزد: برخی افراد در میادین میوه و تره بار نفوذ کرده و به صورت انحصاری به واردات و توزیع میوه می‌پردازند.

محمدرضا بابایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره وضعیت آب استان گفت: از ۱۴۸ میلیون مترمکعب آب شرب مورد استفاده مردم، ۶۰ میلیون مترمکعب آب انتقالی است و ۸۶ میلیون مترمکعب هم از سفره‌های زیرزمینی برای شرب مردم برداشت می‌شود. سهم بخش کشاورزی از آب برداشت شده ۸۴ درصد، شرب مردم ۱۰ درصد و صنعت و معدن و خدمات هم ۶ درصد است.

وی افزود: قطعه انتقال آب در کرمان تا یزد متوقف شده بود که گره آن باز شده است و هفت شرکت هم در مناقصه شرکت کرده‌اند. ۱۰۰ میلیون مترمکعب مجوز دولت دارد که نیمی از آن برای صنعت و نیمی دیگر برای شرب مردم است.

استاندار یزد با اشاره به خط انتقالی دیگر تصریح کرد: ۶۰ کیلومتر آن اجرایی شده ولی گره خورده بود که در حال تامین اعتبار برای اجرای آن هستیم تا انتقال آب از دو خط در آینده‌ای نزدیک آغاز شود.

وی با تأکید بر اینکه قطع برق استان یزد بیش از سایر استان‌ها نیست، اظهار داشت: به دلیل فشاری که بر مدیر شرکت برق وارد کردیم، دو باز از سوی شرکت برق توبیخ شده که چرا برنامه کشور را اجرا نمی‌کنید. ما به شدت درصدد تولید برق به وسیله نیروگاه خورشیدی هستیم تا این مشکل حل شود.

بابایی ادامه داد: قطع برق ممکن است در سال آینده هم باشد، اما قطعا به اندازه امسال نخواهد بود چرا که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های خورشیدی در مدار قرار می‌گیرند و بر این اساس مشکلات امسال را نخواهیم داشت.

بالاترین مقام اجرایی استان درباره تعطیلی برخی روز‌ها گفت: گاهی ما نیز تمایلی به تعطیلی نداریم، اما مجبور به این کار هستیم تا کل برق کشور از مدار خارج نشود چرا که ۱۵ روز طول می‌کشد تا برق در مدار قرار بگیرد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از مردم در تعطیلات به مناطق ییلاقی رفته و کمتر اذیت می‌شوند همچنین چهار هزار سیستم خنک کننده بانک‌ها در این تعطیلات خاموش شده و به رفع مشکل برق کمک می‌کند.

استاندار درباره دلایل گرانی میوه در یزد خاطرنشان ساخت: برخی افراد در میادین میوه و تره بار نفوذ کرده و به صورت انحصاری به واردات و توزیع میوه می‌پردازند. آنان چک مدت دار از مغازه داران گرفته و هزینه مضاعفی را بر مردم تحمیل می‌کنند.

بابایی ادامه داد: برخی از این افراد انحصارطلب شناسایی شده که تعدادی از آنان از اتباع بیگانه غیرمجاز بودند و از کشور اخراج شدند. عدم عرضه کافی و نقش آفرینی دلالان نیز از عوامل گرانی میوه به شمار می‌آید که در این زمینه ورود کرده و این انحصار را خواهیم شکست و اجازه نمی‌دهیم تعدادی افراد به اختلال در زندگی مردم بپردازند.

وی با تبریک رتبه برتر رادیو یزد گفت: صدای مرکز استان در بین مراکز استان‌های کشور رتبه اول را بدست آورده که این موفقیت را تبریک می‌گویم. درصد مخاطبین رادیو یزد بالاتر از همه استان هاست و عوامل انسانی درجه یک در این بخش مشغول به فعالیت هستند.