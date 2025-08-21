به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول ملکی، رئیس دفتر فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میاندوآب در این جلسه گفت:هدف از تشکیل جلسات مناسب سازی تحقق عدالت اجتماعی در استفاده همه اقشار جامعه از امکانات و خدمات است، مهمترین شاخص‌ها ومعیار‌های اصلی مناسب سازی نیز اصلاح ورودی اصلی ادارات و مراکز تجاری، خدماتی و پزشکی، آسانسور، سرویس بهداشتی و امکانات و مبلمان شهری است.

رئیس دفتر فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میاندوآب گفت:دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی یکماه فرصت دارند تا اشکالات طرح مناسب سازی اداره متبوع خود را رفع نموده و امکانات لازم برای حضور تمامی شهروندان دارای محدودیت جسمی و حرکتی بویژه جانبازان گرانقدر فراهم سازند

وی افزود: شهرداری میاندوآب نیز موظف است تا اکیپ بنایی معابر را فعال نموده و بطور مستمر پیاده رو‌های شهر را بازبینی و نسبت به ایجاد محل‌های مناسب برای تردد ویلچر معلولان اقدام نماید.