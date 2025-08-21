به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت‌حیدریه گفت:از این تعداد، ۷۸ طرح عمرانی و زیربنایی با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی ۸ طرح دیگر نیز با اعتباری معادل ۲۵ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

حسین شرافتی راد با بیان اینکه این طرح ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیربنایی تعریف شده‌اند، افزود: بیشترین حجم اعتبارات ریالی طرح ها به حوزه آب و فاضلاب و برق اختصاص یافته است. تنها برای ۸ طرح بزرگ آبفا از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب، شبکه‌های جمع‌آوری و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، ۶۶۸ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین در حوزه برق نیز ۸ طرح مهم با اعتباری بالغ بر ۲۲۳ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های انرژی شهرستان ایفا خواهد کرد.

وی گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاه شهروندان، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهرستان و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود.