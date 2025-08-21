پخش زنده
امروز: -
رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رزمایش موشکی اقتدار پایدار۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.
این رزمایش با شلیک طیفهای مختلف موشکهای برد کوتاه تا برد بلند، موشکهای کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحلپایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی «باور ۵» در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.
از نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا توسط موشکهای کروز دریایی «نصیر و قدیر»، موشک ساحلپایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی «باور ۵» بود.