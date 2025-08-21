وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، شمار شهدای فلسطینی به ۶۲ هزار و ۱۹۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ نفر افزایش یافته است.

شهدای جنگ غزه به ۶۲ هزار و ۱۹۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۰ شهید و ۳۵۶ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود: به دلیل ادامه حملات و محاصره، همچنان شمار زیادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی امکان دسترسی به آنان را ندارند.

بر اساس این آمار، از آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای فلسطینی به ۶۲ هزار و ۱۹۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ نفر رسیده است.

تنها از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۹ دی ۱۴۰۳) تاکنون ۱۰ هزار و ۶۴۶ نفر فلسطینی شهید و ۴۵ هزار و ۷۳ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین گزارش داد که در میان قربانیان اخیر، ۱۸ شهید و ۱۱۷ زخمی از کسانی هستند که در صف‌های دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند.

بدین ترتیب شمار شهدای موسوم به «شهدای لقمه نان» به ۲ هزار و ۳۶ نفر و زخمی‌ها به بیش از ۱۵ هزار و ۶۴ مورد رسیده است.

افزون بر این، بحران انسانی ناشی از محاصره و قحطی همچنان ادامه دارد. تنها در شبانه‌روز گذشته، ۲ فلسطینی بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی به شهادت رسیدند.

با این موارد، مجموع شهدای ناشی از قحطی به ۲۷۱ نفر افزایش یافت که در میان آنان ۱۱۲ کودک هستند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.