مدیرکل صمت فارس :
بهره برداری از ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس
از ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس با سرمایهگذاری ۳۰۶ هزار میلیارد ریال بهره برداری می شود .
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ «۱۲ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»؛ (دولت در کنار مردم) گفت: در آستانه هفته دولت، ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس با میزان سرمایه گذاری ۳۰۶ هزار میلیارد ریال توسط مسوولین کشوری و استانی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد و زمینه اشتغال مستقیم ۲۴۸۵ نفر را فراهم می کند .
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به تنوع حوزههای فعالیت این واحدها از جمله صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی و فناوریمحور، اضافه کرد: بهره برداری طرحها میلیونها دلار ارزش افزوده سالانه ایجاد و زنجیره تولید داخلی و فناوری را تقویت می کند .
وی افزود: تولیدات این واحدها شامل محصولات معدنی و فولادی مانند شمش و بیلت فولادی، کلافهای آلیاژی، لوله بدون درز، کنسانتره آهن و کرومیت، صنایع شیمیایی مانند متانول، گلیسیرین، رزین و چسب، محصولات بستهبندی و مصرفی همچون نوشیدنیها، آب معدنی و مصنوعات چوبی است. این پروژهها در شهرستانهای نیریز، کوار، خرمبید، شیراز، داراب، مهر، زرقان، سپیدان، مرودشت، آباده، اوز و فسا وارد فاز اجرایی شدهاند.