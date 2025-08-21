به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته سرهنگ دوم پاسدار. محسن یزدانی رئیس بسیج ادارات شهرستان زرند، در این اردوی جهادی ویزیت رایگان بیماران، واکسیناسیون رایگان دام سبک و سنگین، سم پاشی محل نگهداری دامهای روستا،انجام شد.

همچنین برای تعویض تیرهای فرسوده برق، بازسازی راه روستایی، لایروبی استخر آب، اصلاح طرح هادی، رفع مشکل اسناد مالکیت ساکنین روستا، نصب دوربین نظارتی ورودی روستا تصمیماتی اتخاذ شد.