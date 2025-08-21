رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: توسعه بخش قلب و راه اندازی بخش جراحی در بیمارستان امیرالمومنین در اولویت برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی مراغه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جودت در آیین معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: مراغه به عنوان قطب درمان جنوب آذربایجان شرقی قابلیت‌های بسیاری برای ارتقا به دانشگاه را دارد.

وی با اشاره به مشارکت همگانی برای توسعه بهداشت و درمان افزود: مشارکت مردم در موضوع بهداشت و درمان موجب ارتقای شاخص‌های سلامت در جامعه خواهد بود.

امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه گفت:با توجه به فعال بودن ۳ بیمارستان با ۵۰۰ تخت در این شهرستان نیاز به ارتقای دانشکده علوم پزشکی این شهرستان است.

وی اضافه کرد: ارتقای دانشکده علوم پزشکی مراغه با توجه به قطب درمانی بودن این شهرستان در جنوب استان یک ضرورت است.

در این مراسم میر موسی میر نژاد به عنوان رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه معرفی و از خدمات چهار ساله الهوردی ارجمند قدردانی شد.