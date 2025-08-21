پخش زنده
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از تلاشهای خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی زاده با حضور در معاونت خبر صدا و سیمای خوزستان با خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این بازدید ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران، دبیران، سردبیران، تصویربرداران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه صدا و سیما در بیان کننده حقیقت و صدای ملت ایران بود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبرنگاران و مجموعه خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز با تولید اخبار و گزارشهای اثرگذار نقش آفرین بودهاند.
موسوی زاده تصریح کرد: هدف رژیم صهیونی و حامیانش از حمله به فرماندهان، دانشمندان هستهای، رسانه ملی، زندان اوین و نیروهای مسلح ایجاد اغتشاش در کشور بود ولی با اتحاد و همبستگی که در کشورمان وجود دارد همه این توطئهها با شکست مواجه شد.
در این مراسم از خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان تقدیر شد.