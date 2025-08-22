موزه سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) مشهد اردهال به زودی راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اجرایی آستان مقدس امام زاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) مشهد اردهال با اشاره به راه اندازی موزه این آستان مقدس در آینده نزدیک، گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ اثر ویژه موزه این آستان جمع آوری شده است.

حسین یزدی با بیان اینکه جذب ۳۰۰ خادم جدید برای آستان مقدس این امامزاده در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: همچنین راه اندازی نیروگاه خورشیدی، گلخانه و احداث کارگاه قالی بافی از جمله اقدامات در حال پیگیری این آستان است.

وی با اشاره به اینکه برای ترمیم گنبد آستان مقدس امامزاده سلطانعلی بن باقر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: برای ترمیم‌های جزئی این آستان مقدس نیز اقداماتی در حال اجرا است.