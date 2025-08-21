معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با حوزه تجارت گفت: برای افزایش بهره‌وری و ساماندهی فرآیند‌های تجاری، تصمیمات باید به‌صورت هماهنگ و هدفمند اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سید محمدصادق قنادزاده ۳۰ مرداد در آیین تجلیل از ۲۵ نفر از صادر کنندگان نمونه استان که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، افزود: موفقیت در عرصه صادرات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تعامل نزدیک همه‌ی دستگاه‌های مرتبط و ایجاد سیاست‌های حمایتی پایدار است و بدون هماهنگی میان نهادها، نه ساماندهی تجارت و نه ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های جهانی ممکن نخواهد بود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات موجود در سامانه‌ها و فرآیند‌های اداری، تمرکز تمامی روش‌های رفع تعهد ارزی در یک شیوه و سامانه واحد را باعث محدودیت برای صادرکنندگان و کند شدن بازگشت ارز صادراتی اعلام کرد و تأکید کرد: راهکار این مسئله افزایش شفافیت و ایجاد مسیر‌های متنوع و رسمی برای بازگشت ارز است.

وی همچنین به بازار‌های خارجی اشاره کرد و گفت: بازار آفریقا با ظرفیت میلیارد‌ها دلاری فرصتی بی‌نظیر برای ایران است و باید با شناخت دقیق نیاز‌ها و شرایط این بازار، زمینه حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی فراهم شود. وی با اشاره به اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر ضرورت بهره برداری حداکثری از این ظرفیت به نفع توسعه‌ی مناسبات اقتصادی تجاری تاکید کرد.

قنادزاده بر اتخاذ سیاست‌های منسجم‌تر برای مدیریت پایدار جریان تجارت خارجی کشور تأکید کرد و افزود: تصمیمات خلق‌الساعه و ناهماهنگ موجب اختلال در تجارت می‌شود و برگزاری نشست‌های مشترک با بخش خصوصی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکاری روشن برای تعامل با فعالان اقتصادی و مجموعه‌های بازرگانی، مسیر تجارت خارجی را شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد کرد.

در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی استان به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات موجود پرداخته و در جریان آخرین تصمیمات و تحولات این حوزه از زبان معاون سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفتند.