محمد مهدی طهماسبی، نماینده کشورمان در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی محمد مهدی طهماسبی با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ به عنوان تیرانداز نخست راهی فینال شد. در فینال این مسابقات طهماسبی پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و تیرانداز دیگری از هند نیز سوم شد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

با کسب نشان نقره طهماسبی، تعداد مدال‌های کشورمان در پایان روز چهارم به عدد ۹ رسید.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.