به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز گفت:با همکاری کلانتری‌ها، پلیس امنیت اقتصادی، قرارگاه‌های سپاه، پاسگاه‌ها و حراست برق، طی یک ماه اخیر در مناطق مختلف اهواز از جمله ملاشیه، کوی مندلی، کوی سادات، کمپلو جنوبی، منازل سازمانی شرکت نفت و روستا‌های اطراف در مجموع بیش از ۲۰۰ دستگاه ماینر روشن کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این کشفیات در خانه‌های سازمانی و حتی منازل مسکونی صورت گرفته که صرفاً برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گرفتند، ادامه داد: استفاده غیرمجاز از ماینر‌ها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی، آسیب به تجهیزات خانگی و صنعتی و همچنین افزایش مصرف بی‌رویه انرژی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق بیان کرد: همچنین تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی روی ۲۷ درجه و هوشمندسازی روشنایی فضا‌های اداری از دیگر الزامات صرفه‌جویی است.

فراتی تاکید کرد: خط قرمز شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان است و در این خصوص برق مشترکان پرمصرف و بدمصرف قطع خواهد شد.