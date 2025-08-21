جمعی از هنرمندان نقاش نیشابوری با حضور در جمع زائران پیاده رضوی چهره زائران را طراحی و به آنان اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: با هدف ارائه فعالیت‌های فرهنگی و هنری به زائران پیاده رضوی در نیشابور جمعی از هنرمندان نقاش نیشابوری به سرپرستی احمد کاشکی در بین زائرین پیاده حضور یافتند.

علیرضا سیدآبادی گفت: این هنرمندان با حضور در بین زائران پیاده رضوی که عموما نوجوان‌ها و جوان‌ها را تشکیل می‌دهند چهره ایشان را نقاشی کرده و آثار خویش را آنها هدیه دادند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: این گروه هنری همچنین با همکاری کانون بسیج هنرمندان در نیشابور بزرگ با ۲۵۳۶ شهید معزز دیار سلسله الذهب، تصاویر شهدای والامقام را نیز طراحیو به زائان اهدا کردند