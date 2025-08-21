پخش زنده
امروز: -
امروز شاخص کیفی هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز پنج شنبه (۳۰ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۶۸، هندیجان ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳، رامهرمز ۱۵۶، اندیمشک و امیدیه ۱۵۵ و باغملک ۱۵۴ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
این میزان در شوش ۱۴۳، ملاثانی ۱۳۵، دزفول ۱۲۹، هفتکل ۱۲۶، ماهشهر ۱۱۷ و لالی و گتوند به ۱۰۷ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.