به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز پنج شنبه (۳۰ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۶۸، هندیجان ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳، رامهرمز ۱۵۶، اندیمشک و امیدیه ۱۵۵ و باغملک ۱۵۴ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شوش ۱۴۳، ملاثانی ۱۳۵، دزفول ۱۲۹، هفتکل ۱۲۶، ماهشهر ۱۱۷ و لالی و گتوند به ۱۰۷ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.