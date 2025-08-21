پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲۰۲ طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان اصفهان با مشارکت مردم درجریان اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین افتتاح همزمان ۱۵ طرح ورزشی در هفت ناحیه و منطقه استان، گفت: نهضت توسعه عدالت بر پایه مشارکت همگانی استوار است و علاوه بر خیران نیکاندیش، مردم، اولیای دانشآموزان، کادر مدرسه و دستگاههای اجرایی نیز در این مسیر همراه هستند.
محمدرضا نظریان، یکی از مهمترین تأکیدات دولت را تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی دانست و ادامه داد: این ۱۵ طرح نیز در راستای کیفیتبخشی به فضاهای ورزشی، از جمله زمینهای چمن مصنوعی، سالنهای تربیت بدنی و فضاهای روباز ورزشی طراحی و اجرا شده است.
وی گفت: فرآیند تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست، و همه دستگاهها باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا تحقق اهداف تربیتی و ارتقای کیفیت آموزشی و بهطور کامل محقق شود.