به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین افتتاح همزمان ۱۵ طرح ورزشی در هفت ناحیه و منطقه استان، گفت: نهضت توسعه عدالت بر پایه مشارکت همگانی استوار است و علاوه بر خیران نیک‌اندیش، مردم، اولیای دانش‌آموزان، کادر مدرسه و دستگاه‌های اجرایی نیز در این مسیر همراه هستند.

محمدرضا نظریان، یکی از مهم‌ترین تأکیدات دولت را تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی دانست و ادامه داد: این ۱۵ طرح نیز در راستای کیفیت‌بخشی به فضا‌های ورزشی، از جمله زمین‌های چمن مصنوعی، سالن‌های تربیت بدنی و فضا‌های روباز ورزشی طراحی و اجرا شده است.

وی گفت: فرآیند تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست، و همه دستگاه‌ها باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا تحقق اهداف تربیتی و ارتقای کیفیت آموزشی و به‌طور کامل محقق شود.