به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مادر شهید غلامعلی دست داده در شهرستان نور پس از سال‌ها انتظار به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر حاجیه خانم لیلا خطیب بر دستان مردم شهید پرور روستای لزیر شهرستان نور تشیع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

مادر شهید دست داده در ۸۱ سالگی و بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت.

شهید غلامعلی دست داده دانش آموز سال آخر دبیرستان به عنوان نیروی بسیجی و دانش آموزی عازم جبهه‌های جنگ حق علیه باطل شد و سرانجام در ۲۵ /۱۲ /۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ و در منطقه فاو‌ام القصر به شهادت رسید.