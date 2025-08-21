امیدآفرینی و خدمت بی‌منت به مردم در سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ الهام آزاد نماینده مردم خوروبیابانک در شورای اداری این شهرستان گفت: امیدآفرینی، رفع موانع و ارائه گزارش عملکرد شفاف به مردم باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد.

فرماندار خوروبیابانک هم بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با شهروندان تأکید کرد و گفت: برپایی میز خدمت در شهر‌ها و روستاها، شفاف‌سازی و پاسخگویی را افزایش داده و موجب تسریع در رفع مشکلات مردم خواهد شد.

علی‌اصغر ایرجی افزود: هیچ مشکلی بالاتر از بی‌توجهی به مردم نیست و خدمتگزاری به مردم باید در اولویت برنامه‌های اداری قرار گیرد.