به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ دختر کاراته کای استان به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

ستایش افشار از امروز در اردوی تیم ملی کاراته نوجوانان کشور حاضر خواهد شد.

ملی پوشان تمرینات خود را به مدت ده روز در تهران پیگیری می کنند.

تیم ملی برای پیکارهای قهرمانی آسیا به میزبانی چین اماده می شود.

=============

نتایج هفته نخست لیگ یک و برتر فوتسال کارگران استان

در هفته نخست لیگ یک تیم های نیروگاه و

فارکو شیمی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در لیگ برتر کارگران هم ، آستوآبیک، افق البرز و نفیس شیشه مقابل رقبا صاحب برتری شدند.

هفته نخست این مسابقات در سالن ورزشی کارگران الوند برگزار شد.

===============

والیبالیست استان مسافر مسابقات قهرمانی جهان

عماد کاکاوند پاسور اهل محمدیه به همراه تیم ملی عازم مسابقات والیبال جوانان جهان شد.

رقابت های والیبال جوانان جهان از فردا به میزبانی چین آغاز خواهد شد.