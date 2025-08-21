به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار شهید علیسان بهروزی و شهید طا‌ها جباری اولین دوره مسابقات فوتبال گل کوچک با عنوان جام محلات و مساجد از ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه در پارک باغشمال تبریز برگزار می‌شود.

این رقابت‌های ورزشی که با مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز، معاونت تربیت بدنی سپاه عاشورا، شهرداری منطقه ۳, باشگاه شهرداری تبریز و هیات ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود فرصتی برای نشاط اجتماعی در سطح محلات و مساجد شهر تبریز فراهم کرده است.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات در سه رده سنی زیر ۱۴ سال، زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار خواهد شد و تیم‌های متقاضی می‌توانند تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه از طریق پایگاه اینترنتی tabriizvarzesh.ir به صورت رایگان ثبت نام خود را انجام دهند.

نکته قابل توجه این دوره از مسابقات برگزاری برنامه‌های فرهنگی در حاشیه رقابت‌های ورزشی است که بر غنای این رویداد افزوده و به منظور تشویق و تقدیر از شرکت‌کنندگان جوایزی به ارزش مجموعا ۲ میلیارد تومان به تیم‌های برتر و همچنین برگزیدگان برنامه‌های فرهنگی اهدا خواهد شد.