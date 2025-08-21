به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شورای ترافیک شهرستان میاندوآب به ریاست محمدجعفری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تشکیل جلسه داد.

معاون فرماندار میاندوآب در این جلسه بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات قبل و اجرای بموقع مصوبات، ارائه برنامه اجرایی و راهکار مناسب برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز از جمله: بزرگراه‌های ولایت و الغدیر، کاهش حجم ترافیک درمعابر شهری و بررسی آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی و هماهنگی ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.