بیانیه حوزههای علمیه خواهران کشور در پی بیانیه جریان اصلاحطلب
حوزههای علمیه خواهران کشور در بیانیهای ضمن محکومیت بیانیه اصلاحطلبان
حمایت قاطع خود را از رهبری حکیمانه حضرت آیتالله خامنهای اعلام کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ؛ (محمد: ۳۵)
ملت شریف ایران اسلامی
حوزههای علمیه خواهران، در پرتو رسالت دینی و انقلابی خود، وظیفه میداند در برابر حوادث مهم منطقهای و مواضع سیاسی اخیر، سخنی شفاف و صریح داشته باشد.
بیانیه اخیر جریان موسوم به اصلاحطلب که رنگ و بوی تسلیم و انفعال دارد، تلاشی آشکار برای تحریف واقعیتها و بیاعتبار ساختن دستاوردهای ملت بزرگ ایران است.
این جریان، در حالی سخن از مذاکره و سازش میراند که دشمنی آمریکا و همپیمانانش سابقهای به درازای تاریخ معاصر دارد.
از سالهای پیش از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آمریکا درصدد سلطه بر منابع ایران بود و پس از آن نیز با حمایت از رژیم پهلوی، کشتار ملت انقلابی، و توطئههای پیدرپی علیه استقلال کشور، همواره ثابت کرده است که هیچگاه خیرخواه مردم ایران نبوده استدو پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز حمایت از صدام ملعون، تحریمهای شدید اقتصادی و ... اقتصادی، جنگ روانی و شبیخون فرهنگی، و حمایت از دشمنان انقلاب ادامه یافته است.
اکنون نیز همان دشمن، در جریان مذاکرات اخیر نهتنها چراغ سبز حمله به ایران را به رژیم صهیونیستی داده، بلکه خود بهطور مستقیم در حملات خرابکارانه علیه تأسیسات هستهای کشور دست داشت.
آیا با چنین سابقهای میتوان به آمریکا اعتماد کرد؟
آیا مذاکره در چنین شرایطی جز بوی تعفن، بیاعتمادی و ذلت، چیزی به همراه خواهد داشت؟
طلاب، اساتید و کارکنان حوزههای علمیه خواهران، ضمن محکوم کردن این رویکرد انفعالی، تأکید مینمایند:
۱. میز دیپلماسی بدون پشتوانه عزت و قدرت ملی و حمایت نیروهای مسلح، کارآمدی ندارد و هرگونه اعتماد به دشمنی که بارها خصومت خود را نشان داده، خطای راهبردی است.
۲. پیروزی ایران اسلامی در جنگ دوازدهروزه نشان داد که مقاومت، تنها راه پیروزی بر مستکبران و صهیونیستهاست که ملت ایران با درک پیام این پیروزی، همبستگی و انسجام بیشتری یافتهاند و یکصدا در کنار آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
۳. ابتکار هستهای: تعلیق داوطلبانه غنیسازی
این بند آشکارا خواست دشمن را تکرار میکند. غنیسازی، حق مسلم ملت ایران است و عقبنشینی از آن یعنی نابودی عزت ملی.
۴. اصلاح قوانین مرتبط با حقوق زنان؛ انقلاب اسلامی بزرگترین خدمت را به زنان کرد و آنان را از حاشیه به متن جامعه آورد. شعارهای غربگرایانه درباره حقوق زنان پوششی برای نفوذ فرهنگی و ترویج سبک زندگی غربی است.
۴. حوزههای علمیه خواهران با صراحت اعلام میدارند: تنها راه نجات کشور، ایستادگی، وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و تکیه بر ظرفیتهای عظیم داخلی است.
در پایان، بار دیگر ضمن محکومیت شدید بیانیه جریان اصلاحطلب، حمایت قاطع خود را از رهبری حکیمانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (دام عزه الوارف) اعلام میداریم و تأکید میکنیم که آینده درخشان ملت ایران نه در سایه اعتماد به دشمن، بلکه در پرتو مقاومت، استقلالخواهی و پایداری بر آرمانهای انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
طلاب، اساتید و کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور