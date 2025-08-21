پخش زنده
استاندار خراسان شمالی از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی راه روستایی زیدر به خیر آباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در ادامه برنامههای سفر شهرستانی خود به شهرستان شیروان، از مسیر راه روستایی زیدر – خیرآباد بازدید کرد.
این محور روستایی از مطالبات جدی مردم منطقه است که نوری با اعلام تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل محور، بر تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
همچنین استاندار از طرح ملی آبرسانی سرانی شیروان بازدید کرد.