به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود به شهرستان شیروان، از مسیر راه روستایی زیدر – خیرآباد بازدید کرد.

این محور روستایی از مطالبات جدی مردم منطقه است که نوری با اعلام تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل محور، بر تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

همچنین استاندار از طرح ملی آبرسانی سرانی شیروان بازدید کرد.