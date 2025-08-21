پخش زنده
دفتر نهاد امامت جمعه کیش از اجرای پویش ایران همدل با هدف یاریرسانی به مردم مظلوم غزه در پاسخ به جنایتهای ددمنشانه رژیم صهیونیستی و محاصره غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش اعلام کرد: پویش ایران همدل همزمان با ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه کشور از فردا جمعه به مدت چهار هفته تا ۲۱ شهریور مصادف با ایام میلاد نبی مکرم اسلام و هفته وحدت، با حضور مجاهدانه و مومنانه نمازگزاران، مواسات و همدلی خود را با مردم مظلوم غزه و فلسطین به نمایش خواهند گذاشت.
در این مدت، کمکهای نقدی مردم در پویش ایران همدل جمعآوری خواهد شد.
دفتر نهاد امامت جمعه کیش برای دریافت کمکهای خیران فعال است.
برای کمکهای غیرحضوری، کد دستوری ستاره ۱۴ مربع و شماره حساب شبا IR۳۲۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۶۰۰۰۰۵۲۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۷ در نظر گرفته شده است.
مردم میتوانند کمکهای الکترونیکی خود را از طریق درگاه irane-hamdel-khamenei.ir نیز واریز کنند.