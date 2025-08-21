پخش زنده
«از مامان بگو» میزبان خانواده شهید مجید تجن جاری از نخبگان حوزه هوش مصنوعی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهید مجید تجن جاری جوان فعال و نخبهای بود که در جریان دفاع مقدس دوازده روزه در منزل شخصی خودشان که نزدیک محل انفجار بود، به شهادت رسید.
در این برنامه اعضای خانواده شهید، با روایتهایی صمیمی و کمتر شنیدهشده، از زندگی، آرمانها و رشادتهای این شهید والامقام سخن خواهند گفت.
جوانی که با حضور همیشگیاش در حوزه علم و دانش در تلاش بود تا با استفاده از فناوریهای جدید در عرصههای مختلف به کشورش خدمت کند.
این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی صمیمی به روایت بخشی از فرهنگ ایثار و نقش الهامبخش مادران شهدا میپردازد.
«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو سیما به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی است و با رویکردی رسانهای در مسیر اربعین، به نقش مادران در تربیت نسل مؤمن، فداکار و حسینی میپردازد.
این برنامه هر شب حوالی ساعت ۲۲ و با بازپخش روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ روی آنتن میرود.