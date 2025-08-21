جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان پیرامون مدیریت هوشمندانه فضای مجازی، نحوه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و تعامل دستگاههای اجرایی برای رصد تولید محتوا در فضای مجازی گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان در این جلسه گفت: عرصه وسیع فضای مجازی نیازمند هدایت، مدیریت و مراقبت است.
امام جمعه اراک افزود: فضای مجازی دارای کارکردهای مثبت و منفی بسیاری است و باید تلاش کرد از جنبههای مثبت آن به خوبی بهره برد.
او ادامه داد: برای مدیریت فضای مجازی، جلوگیری از آسیبها و تهاجم فرهنگی نیاز است، دستگاههای اجرایی تعاملی سازنده با هم داشته باشند.
استاندارمرکزی هم در این نشست گفت: فرصتها و تهدیدهای بسیاری در فضای مجازی وجود دارد که باید با تعامل دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای مفید این فضای وسیع پر مخاطب استفاده شود.
زندیه وکیلی افزود: مصوبات جلسات گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان باید اجرایی شود و مدیران اهتمام ویژه برای این مهم داشته باشند.