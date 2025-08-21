مراسم تحلیف و اعطای سردوشی به سربازان پایه آموزشی

مراسم تحلیف و اعطای سردوشی به سربازان پایه آموزشی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مراسم تحلیف و سردوشی مقاطع تحصیلی دیپلم و کاردانی به بالاتر از تیرماه مشمول خدمت مقدس سربازی بودندکه این دوره مزین به یاد ونام سپهبد شهیدحسین سلامی فرمانده رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود برگزار شد

در این مراسم سردار موقوفه یی فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه سرباز در فرهنگ اصیل اسلامی جایگاه رفیع دارد اظهارداشت : آنچنان که امام علی فرمودند سرباز زینت کشور قلمداد شده است.

در این مراسم آقای جلالی معاون امنیتی وانتظامی استانداری کرمان با بیان اینکه آسایش و امنیت واقتدار امروز ملت ایران مرهون خون شهدا است.

این مراسم با اجرای برنامه های نظامی و رژه های حماسی و برنامه های عزاداری بمناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) وامام حسن مجتبی (ع) همراه بود

درپایان یگانهای مستقر در میدان از جلو جایگاه رژه رفتند.