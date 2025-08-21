۴ کشته در حادثه رانندگی محور میانه–سرچم
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: برخورد شدید یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک تریلی در محور میانه–سرچم ۴ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ آبراهه گفت:برخورد شدید یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک تریلی در محور میانه–سرچم در فاصله سه کیلومتری مانده به حوزه استان زنجان ۴ کشته بر جای گذاشت.
وی افزود:این حادثه دلخراش زمانی رخ داد که خودروی سواری از پشت با تریلی برخورد کرد و در پی آن دچار آتشسوزی شد شدت حادثه به حدی بود که هر ۴ سرنشین پژو در دم جان باختند.
سرهنگ آبراهه گفت:علت اصلی وقوع این حادثه عدم توجه به جلو توسط راننده سواری بود.
وی افزود:رانندگان باید در محورهای پرتردد و شبهنگام با دقت و تمرکز بیشتری رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.