گزارشهای بانک مرکزی پاکستان نشان میدهد صادرات این کشور به ۸ کشور منطقه در نخستین ماه سال مالی جاری با رشد ۵.۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، ارزش صادرات پاکستان به کشورهای افغانستان، چین، بنگلادش، سریلانکا، هند، نپال، بوتان و مالدیو در ماه ژوئیه به ۳۵۷.۰۱ میلیون دلار رسید، در حالیکه در مدت زمان مشابه سال گذشته این رقم ۳۳۹.۶۸ میلیون دلار بود. بنا بر اعلام بانک مرکزی پاکستان در مجموع، صادرات این کشور به تمام کشورهای منطقه در سال مالی ۲۰۲۵ با رشد ۱.۴۹ درصدی به ۴.۴۰۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این گزارش افزود: چین همچنان بزرگترین شریک تجاری منطقهای پاکستان است و ۶۰ درصد کل صادرات منطقهای را به خود اختصاص میدهد. صادرات پاکستان به چین در ژوئیه ۲۴.۷۰ درصد رشد داشت و از ۱۶۰ میلیون دلار به ۱۹۹.۶۵ میلیون دلار رسید.
در همین حال، واردات پاکستان از چین نیز صعودی بوده و در جولای با رشد ۱۴.۶۸ درصدی به ۱.۶۹۵ میلیارد دلار رسید.
در سال مالی جاری، واردات پاکستان از چین به ۱۶.۳۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به ۱۳.۵۰۴ میلیارد دلار سال قبل رشد ۲۰.۷۹ درصدی را نشان میدهد.
در این گزارش آمده است: صادرات پاکستان به افغانستان که همواره یکی از مقاصد اصلی تجارت بوده، با سقوطی چشمگیر مواجه شده است، صادرات به این کشور در ژویه سال مالی ۲۰۲۶ با کاهش ۳۸.۲۳ درصدی به ۵۴.۳۹ میلیون دلار رسید، در حالیکه سال قبل ۸۸.۰۶ میلیون دلار ثبت شده بود. این افت به تغییر در الگوهای تجاری و کمبود دادههای رسمی از مسیرهای زمینی مرتبط دانسته میشود.
صادرات به ایران نیز از طریق کانالهای رسمی در ژوئیه صفر بوده و بیشتر تجارت میان دو کشور از طریق مبادله پایاپای در مناطق مرزی بلوچستان انجام میشود. همچنین تجارت با هند در حداقل سطح باقی ماند و تنها به ۱.۱۵ میلیون دلار رسید، چرا که بخش عمدهای از مبادلات میان دو کشور از مسیر بازارهای واسطهای مانند دبی و سنگاپور صورت میگیرد که هزینههای اضافی را به همراه دارد.