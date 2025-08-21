

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نهم و پایانی سی‌وپنجمین دوره قهرمانی شطرنج بانوان ایران (انتخابی تیم ملی) امروز در سالن مسابقات فدراسیون برگزار شد.

در میز یک رقابت‌ها، سحر معصومی (۲۰۱۷) نتیجه را مقابل استاد بین المللی بانوان آناهیتا زاهدی فر (۲۱۵۹) واگذار کرد.

در میز دو استاد بین المللی بانوان میترا اصغرزاده (۲۰۸۸) مقابل آدرینا ایمانی (۱۹۵۸) به پیروزی رسید. همچنین در میز سه، سیده ملیحه احمدی (۱۸۸۴) مقابل فریبا زنده بودی (۱۷۲۸) به برتری رسید.

در پایان مجموع نه دور این رقابت‌ها استاد بین المللی بانوان آناهیتا زاهدی فر با ۸ امتیاز به عنوان ارزشمند شطرنج قهرمانی بانوان کشور دست یافت. استاد بین المللی بانوان میترا اصغرزاده با ۷/۵ امتیاز نایب قهرمان شد و سحر معصومی با ۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. سیده ملیحه احمدی با ۷ امتیاز در جایگاه چهارم و نفس نوری نژاد با ۶/۵ امتیاز در رده پنجم جای گرفت.