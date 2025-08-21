تجهیزات ورزشی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به مناطق کم برخوردار شهرستان مشهد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد گفت: این تجهیزات ورزشی شامل ۸ پایه نورافکن برای زمین چمن مصنوعی روستای «جیم‌آباد» و نیز ۲۵ عدد تاتامی، ۴ میت، ۴ استپ و یک کیسه بوکس برای یک باشگاه ورزشی واقع در شهر رضویه است.

برومند در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این منطقه گفت: شهر رضویه در سال گذشته میزبان ۱۰ قهرمان کشوری بوده است که پیش بینی می‌شود با پشتکار و پیگیری مربیان این شهر، امسال ۳۰ ورزشکار قهرمان کشوری داشته باشیم