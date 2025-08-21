به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، تیم ملی المپیاد نجوم جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد بین‌المللی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۵)، با کسب ۵ مدال طلا، موفق شد عنوان پرافتخار قهرمانی جهان را از آنِ خود کند.

این رقابت‌های علمی از ۲۰ تا ۳۰ مرداد (۱۱ تا ۲۱ اوت) به میزبانی بمبئی برگزار شد.در این دوره از رقابت‌ها که با حضور برترین دانش‌آموزان از ده‌ها کشور جهان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در آزمون‌های نظری، تحلیلی، رصدی و تیمی به رقابت پرداختند. تیم ایران با آمادگی کامل و عملکردی درخشان توانست بار دیگر برتری علمی خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.المپیاد بین‌المللی نجوم و اخترفیزیک، یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی است که هر سال با هدف ارتقای دانش و پرورش استعداد‌های جوان در حوزه نجوم و اخترفیزیک برگزار می‌شود.

کسب این موفقیت بزرگ به همت تیم ملی ایران، مورد توجه و تحسین جامعه علمی و آموزشی کشور قرار گرفت و بار دیگر جایگاه برجسته ایران در میان کشور‌های پیشرو در المپیاد‌های علمی جهان را تثبیت کرد.این المپیاد علمی معتبر با حضور بیش از ۳۰۰ نخبه جوان از ۵۰ کشور جهان برگزار شد و فرصتی برای تبادل دانش، نوآوری‌های علمی و تقویت پیوند‌های بین‌المللی در حوزه‌های نجوم و اخترفیزیک فراهم آورد. پس از ایران، تیم‌های انگلیس و هند با چهار مدال طلا و یک نقره در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.