این مجموعه انیمیشن، روایتی شیرین و آموزنده از تاریخ ایران و حوادث دوران تهاجم مغول است؛ دورانی که سرداران ایرانی دلاورانه در برابر دشمن ایستادگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سه قسمت از مجموعه پویانمایی «جوانمردان» با عناوین «توحید»، «نجات» و «سلطان» طی روزهای جمعه ۳۱ مرداد، شنبه یک شهریور و یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ روانه آنتن شبکه دو خواهد شد.
«جوانمردان» با به تصویر کشیدن برشهایی از مقاومت و منش این سرداران، مفاهیمی همچون میهندوستی، ایثار و انگیزههای ملی، مذهبی و حماسی را در قالب داستانهایی جذاب به نسل نوجوان منتقل میکند.
انیمیشن «جوانمردان» مجموعهای حماسی به کارگردانی علی احمدی، تهیه کنندگی الهام ابراهیمی و محصول مرکز پویانمایی صبا است که تلاش میکند در کنار سرگرمی، نگاهی ارزشمند به هویت تاریخی و فرهنگی ایران داشته باشد، و با زبان پویانمایی، لحظاتی آموزنده و اثرگذار برای خانوادهها و نوجوانان رقم بزند.