ساعت فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری، اول شهریور در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا ساویز گفت: با توجه به تداوم گرمای شدید و لزوم مدیریت مصرف انرژی، به موجب ماده ۹۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۱۴۰۴ هیئت عالی، ارائه خدمات به امور ضروری مشتریان در روز شنبه اول شهریور از طریق دایر کردن شعب کشیک از ساعت ۸ تا ۱۲ است.

او افزودذ: با توجه به حضور گسترده گردشگران در منطقه و تعطیلات پیش رو، تدابیر لازم برای تکریم و پاسخگویی مطلوب به خدمات مورد نیاز گردشگران پیش بینی شود.