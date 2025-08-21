بازآفرینی بافتهای فرسوده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:بازآفرینی بافتهای فرسوده و تامین خدمات شهری در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،گلپایگانی در سفر به شهرستان هریس هدف از حضور خود را نظارت و رسیدگی به طرحهای در دست اجرا عنوان کرد و گفت: رسیدگی به مشکلات حوزه بازآفرینی بافتهای فرسوده، محلههای ناکارآمد، سکونتگاههای غیررسمی و نیز تامین سرانههای خدماتی و رونق ساختوساز در این مناطق از برنامههای اصلی وزارتخانه است تا گامی موثر در جهت رفاه حال شهروندان برداشته شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بافتهای فرسوده و کوچههای خاکی افزود: در این حوزه اقداماتی نظیر ایجاد فضاهای آموزشی که برخی از آنها تاکنون به دلیل کمبود اعتبارات آموزشوپرورش محقق نشده، درمانگاهها، شبکههای فاضلاب و سیستم جمعآوری پسماندها در دستور کار قرار گرفته است.
گلپایگانی تاکید کرد: تمامی این اقدامات در قالب همکاری مشترک میان مدیران شهری و شهرداریها دنبال خواهد شد تا زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
محمد عبداللهی فرماندار هریس در جلسهای پیرامون بازآفرینی بافتهای فرسوده با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تخصیص سهم کلوانق و هریس از سوی شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد.
عبداللهی با اشاره به ضرورت اجرای طرح تفصیلی تراکم جمعیتی هریس، از شهرداران سایر شهرهای شهرستان نیز خواست تا نقشه نهایی طرحهای تفصیلی خود را هرچه سریعتر آماده و به فرمانداری هریس ارائه دهند.
فرماندار هریس با بیان اینکه تسهیلات بانکی و قیر تهاتری سهم مهمی در روند بازآفرینی شهری دارد افزود: الحاق زمینهای مسکونی شهر هریس به محدوده شهری از موضوعات مورد تاکید است.
براساس آمار ارائهشده از مجموع ۸۷۷ هکتار بافت مسکونی شهرستان هریس ۱۵۱ هکتار آن بافت فرسوده محسوب میشود.