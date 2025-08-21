به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از این بیمارستان گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون ۴۰میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان اعتبار تخصیص داده شده است.

مصطفی معینی افزود: بخش اورژانس و درمانگاه بیمارستان طبق وعده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات و لوازم باقی‌مانده در حال پیگیری است، افزود: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان و امسال نیز تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان تخصیص یافته است و بر اساس پیگیری‌ها، این هفته نیز اعتباری دیگر از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب دانشگاه واریز خواهد شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار به‌حق مردم این است که هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از بیمارستان امام حسن (ع) شهرستان آران و بیدگل باشند و خیران نیز برای تکمیل این بیمارستان پای کار آمدند و مبالغی را اهدا کردند.